حدث ليلاً| طرح شقق بـ"سكن مصر وجنة والإسكان الاجتماعي".. إعصار "هاجيبيس" يضرب اليابان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي، يستعرضها الخليج 365..

البابا تواضروس: من يقلل من قيمة الوطن يعتبر خائنًا

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة الأرثوذكسية، أن مصر لها وضعية خاصة في التاريخ والجغرافيا والحضارة والطبيعة والأديان، وهي وطن مختلف عن كل أوطان العالم، ومن يقلل من قيمة الوطن بأية صورة يعتبر إنسانا خائنا، والوطن له القيمة الأولى في حياتنا، للتفاصيل اضغط هنا..

الأوقاف تشكل لجنة لدراسة ملف "تسويات العاملين"

قررت وزارة الأوقاف، تشكيل لجنة برئاسة المهندس سمير الشال، لسرعة الانتهاء من ملف التسويات وفق اللوائح والقوانين المنظمة، للتفاصيل اضغط هنا

غالبيتهم ذكور.. التعليم تكشف عدد المتقدمين على البوابة الإلكترونية للتوظيف

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن 107729 شخصًا سجلوا بياناتهم على البوابة الاليكترونية للوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة، وذلك منذ انطلاق التسجيل على البوابة الإلكترونية يوم الأربعاء الماضي، للتفايل اضغط هنا..

الجريدة الرسمية تنشر قرار خفض أسعار الغاز لـ 5 صناعات

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها اليوم السبت، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 2363 لسنة 2019 بشأن تحديد سعر بيع الغاز المورد للصناعة، للتفاصيل اضغط هنا..

استجابة لنقيب المحامين.. "الزند" يتنازل عن بلاغه ضد محام

أعلن المحامي صالح الدرباشي، وكيل المستشار أحمد الزند، وزير العدل الأسبق، تنازله عن البلاغ المقدم من موكله ضد المحامي أحمد قناوي؛ استجابة لطلب سامح عاشور، نقيب المحامين، للتفاصيل اضغط هنا..

حجز "أون لاين" .. طرح شقق بـ"سكن مصر وجنة والإسكان الاجتماعي"

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، وجود طرح دائم ومستمر للشقق الموجودة في الدور (الأرضي والأخير) المتبقية من المشروعات السابق طرحها، للحجز بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني online، من خلال الرابط التالي https://www.hdb-reservation. com،، ببنك التعمير والإسكان، للتفاصيل اضغط هنا..

لأول مرة.. منتدي دولي لمكافحة الإرهاب بالقاهرة

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نظم جهاز المخابرات العامة المصرية بالقاهرة، المنتدي الدولي الإستخباري الأول لمكافحة الإرهاب يومي 8 و9 أكتوبر الجاري، وذلك بحضور وفود رفيعة المستوى تمثل أجهزة الأمن والإستخبارات في 44 دولة من مختلف دول العالم، للتفاصيل اضغط هنا..

وكالة: الجيش السوري يستعد لدخول منبج وفق اتفاق روسي أمريكي

أفادت وكالة سبوتنيك الروسية السبت بوصول تعزيزات كبيرة للجيش العربي السوري إلى محيط مدينة منبج شمال حلب بهدف الانتشار داخل المدينة وتسلم النقاط والمناطق الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، للتفاصيل اضغط هنا..

الجارديان: حراسة سجون الدواعش لم تعد أولوية للأكراد في سوريا

قالت صحيفة الجارديان البريطانية السبت إن حراسة السجون التي يقبع فيها عناصر تنظيم داعش لم تعد أولوية لدى القوات الكردية التي حشدت قواها لمواجهة العدوان التركي على المناطق الخاضعة لسيطرتها في شمال سوريا، للتفاصيل اضغط هنا..

فرنسا تجمد صادراتها من الأسلحة إلى تركيا

أعلنت وزارتا الخارجية والدفاع الفرنسيتان عن تجميد جميع الصادرات الفرنسية من الأسلحة إلى تركيا على خلفية عمليتها العسكرية بشمال شرقي سوريا، للتفاصيل اضغط هنا..

رويترز: إيران تقول إنها مستعدة لمحادثات مع السعودية بوساطة أو بدونها

قالت وزارة الخارجية الإيرانية يوم السبت قبل زيارة من المقرر أن يقوم بها رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لإيران إن طهران مستعدة لإجراء محادثات مع السعودية سواء عبر وسيط أو بدونه، بحسب وكالة رويترز للأنباء، للتفاصيل اضغط هنا..

شلل تام في طوكيو بسبب إعصار "هاجيبيس"

تسبب أحد أقوى الأعاصير التي اجتاحت طوكيو حتى الآن في إصابة العاصمة اليابانية بالشلل حيث وصول إليها الليلة إعصار "هاجيبيس"، للتفاصيل اضغط هنا..

ترامب يأمل في "تراجع" الأكراد عن الحدود لتجنب الصراع مع تركيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت إنه يأمل أن "يتراجع" الأكراد في سوريا عن الحدود التركية السورية في الوقت الذي تقوم فيه تركيا بشن هجوم على المنطقة، للتفاصيل اضغط هنا..

تواصل إخماد حريق وإجلاء عشرات الآلاف السكان في كاليفورنيا

يواصل أكثر من 1000 رجل إطفاء جهود إخماد حريق مما اضطر السلطات إلى إجلاء عشرات الآلآف من السكان في شمال مدينة لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، للتفاصيل اضغط هنا..