شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. نقابة المعلمين تصرف دفعة معاشات أكتوبر للأعضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ نقابة المعلمين صرف دفعة معاشات أكتوبر للأعضاء، غدًا الأثنين، وذلك بعد التأكد من جاهزية ماكينات الصراف الآلى، وضخ الأموال بها واستعداد خدمة العملاء بالبنك لاستقبال الشكاوى وحلها فى أسرع وقت.

ومن المقرر أن تصرف النقابة دفعة معاشات أكتوبر للورثة، فور توفير الموارد المالية اللازمة لاستكمال قيمة الدفعة.

وطالبت النقابة جميع النقابات الفرعية واللجان النقابية على مستوى الجمهورية، بالإعلان عن مواعيد الصرف فى مكان بارز وواضح بمقراتهم؛ وذلك تخفيفًا وتسهيلًا على مستحقي صرف المعاشات.

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وتواجه نقابة المعلمين، أزمة فى المعاشات، وذلك نتيجة لضعف الموارد الخاصة بها، واعتمادها بشكل أساسى على تحصيل الاشتراكات، ومكافأة امتحانات الثانوية العامة، لعدم تعديل القانون الخاص بها.