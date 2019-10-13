شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: التطبيل فزاعة جديدة.. ويجب تشجيع كل من يقدم شيئا نافعًا للوطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لاسترجاع أخلاقيات المصريين الجميلة وآداب الحوار مهما كان الاختلاف في الرأي، وتشجيع كل من يقدم شيئا نافعاً لهذا الوطن.

وأوضح الوزير، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الأحد، أنه أمضى قرابة الاثنين وثلاثين شهراً في العمل العام داخل الوزارة وشرف بمحاولات إصلاح نظام التعليم المصري بعد عقود من الإهمال والتدهور ولا زال الطريق طويلاً حتى نصل بتعليمنا إلى ما نصبو إليه جميعاً، مضيفا: «ولكن هالني ما لمسته من الحالة المصرية في هذا العصر ولا سيما بعد ٢٠١١ وبالأخص على صفحات التواصل الاجتماعي ومنصات الإعلام وأيضاً على المقاهي.. يتبارز الجميع في نقد كل شيء وأي شيء ويطرقون كافة المواضيع سواء كانوا على درايةٍ وعلمٍ بها أم لا ولكن في كل الأحوال تسمع نقداً عنيفاً قد يتجاوز النقد إلى التطاول والسباب في بعض الأحيان».

وتابع: «نتحدث عندما نتكلم عن مهارات القرن القادم عن مهارة حل المشكلات ولكن الكثيرين منا يفضلون البحث عن المشكلات أو تعداد المشكلات، ولم نعد قادرين أن نرى أي شيء إيجابي، بل أوجدنا (فزاعة) جديدة تسمى (التطبيل) كي ننهر من تسول له نفسه بأن يمدح أحداً أو يرصد الإيجابيات وكأن المقبول فقط هو رصد السلبيات واتهام الجميع».

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وتساءل الوزير: «لماذا لم نعد نرى الإيجابيات؟، ولماذا لا نشجع أحداً؟.. بل نتهم الجميع ونجلدهم ليل نهار»، مضيفا: «لقد أصبح البعض يستمد كيانه من نقد الآخرين وأصبحت بطولة أن ننقد ونتهكم من عمل الآخرين بدون علم أو معلومات وبدون محاولة إيجاد الحلول أو تقدير صعوبة المشكلات والزمن المطلوب لمعالجتها.. ناهيك عن آداب الحديث في هذا الزمان إذ يجد الكثيرون أنفسهم من خلال التطاول على الآخرين بلا داعي وأحيانا الدعاء عليهم لمجرد الحصول على (لايكات) تصنع منهم أبطالاً في عالم افتراضي بلا أي حيثيات حقيقية وبلا عمل ينتفع به.. ليس ضرورياً في هذا الزمان أن يجتهد المرء أو يمتلك خبرة أو حتى سيرة عملية في أي مجال كي يتحدث عنه ويكيل الانتقادات والإتهامات للجميع والعجب العجاب أن ينساق الآخرون وراء هذا بدون أن يتساءلوا عن شخص الكاتب أو خبرته أو علمه!!!».

وأوضح شوقي: «هذه الحالة السلبية محبطة لنا جميعاً.. لمن يسهم فيها ولمن يتعرض لها على حد سواء.. إن الطاقة الإيجابية معدية كما أن الطاقة السلبية معدية أيضاً.. لعلنا نفكر في هذه الحالة التي نعاني منها جميعاً ولنسترجع معاً أخلاقيات المصريين الجميلة وآداب الحوار مهما اختلفنا في الرأي ولنشجع كل من يقدم شيئا نافعاً لهذا الوطن».