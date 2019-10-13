شكرا لقرائتكم خبر عن فلكيا: 28 أكتوبر موعد ميلاد هلال ربيع أول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتورجاد محمد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إن يوم 28 أكتوبر الحالى هو موعد ميلاد هلال شهر ربيع أول ، موضحا أن دار الأفتاء المصرية ستعلن بداية الشهر لتحديد موعد المولد النبوى الشريف.

وأوضح جاد - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن القمر يكتمل بدرا الليلة ويمثل انتصافا لشهر صفر وفى هذا اليوم يكون القمر قد وصل إلى منتصف دورته حول الأرض، بالتحديد فى ليلة 14 من الشهر القمرى، والمعروفة علميا وجماهيرى "بليلة البدر" ، مشيرا إلى أن ظهور القمر فى مراحل مختلفة يحدث عندما تتغير الإحداثيات الهندسية لكل من مواقع الشمس والأرض والقمر، ويكون موقع كل من الشمس والقمرعلى جانبى الأرض متقابلين.

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