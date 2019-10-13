"جيل بكرا يكبر بصحة" تنصح بوجبات خفيفة غنية بالحديد لرفع التحصيل الدراسى للطلاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نصحت حملة جيل بكرا يكبر بصحة الأمهات بالحرص على توفير وجبات خفيفة للأطفال بشنطة المدرسة تكون غنية بالحديد والفيتامينات. وقالت حملة "جيل بكرا يكبر بصحة": خليكى حريصة دايما أن طفلك يكون معاه تصبيرة فى شنطته، ممكن تكون وجبة خفيفة غنية بالحديد، واستبدلى الشيبسى بالفواكه الغنية بالفيتامينات عشان تحافظى على صحته وتركيزه أثناء الدراسة. وأضافت جيل بكرا يكبر بصحة أن الحملة تقدم توعية بنظم الغذاء الجيد للطلاب بالمدارس.

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