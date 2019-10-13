شكرا لقرائتكم خبر عن 35.9 مليار جنيه لصالح 2.17 مليون أسرة من محدودى الدخل خلال 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض التقرير المقدم من الحكومة إلي مجلس النواب تحت عنوان " مصر تنطلق ويستمر العمل"، والمعروض حاليا أمام لجنة خاصة مُشكلة برئاسة السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، انعكاسات الإصلاح الاقتصادي ومردوده الإيجابي في مظلة الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل، وفي مقدمتها شبكة الأمان الاجتماعي، وبرنامجي تكافل وكرامة.

أولاً : شبكات الأمان الإجتماعي

- بلغ حجم المنصرف من الدعم خلال 2015 – 2019 نحو 35.9 مليار جنيه لصالح 2.17 مليون أسرة بإجمالي 8.4 مليون مواطن.

- 266 ألف أسره تم تحويلهم من الضمان الاجتماعى لتكافل وكرامة.

- 134 ألف أسرة تم إضافتهم للدعم النقدى في أسر تكافل وكرامة (من ذوي الاحتياجات الخاصة).

- مخطط ضم 100 ألف أسرة أخرى تدريجيا حتي نهاية ديسبر 2019.

ثانيا : تكافل وكرامة

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- تم صرف دعم نقدي بقيمة تتجاوز 17.4 مليار جنيه خلال عام 2018/2019 بإجمالي 14 مليون مواطن مستفيد.

- من المستهدف بموازنة العام الجارى 2019/ 2020، زيادة قيمة الدعم النقدي إلي 18.75 مليار جنيه بإجمالي عدد مستفيدين 3.2 مليون أسرة .

ثالثا : حياة كريمة

- تم إطلاق المشروع القومي التنموي التكاملي بالتعاون مع جميعات المجتمع المددني لتنمية القري الأكثر فقرا (1000 قرية).

- تم الانتهاء ضمن المرحلة الأولي للمباردة والتي شملت (سوهاج، بني سويف، المنيا، اسيوط، أسوان) من تنفيذ 102 مشروع في 68 قرية بإجمالي 1.3 مليون مواطن مستفيد، وتم توجيه إجمالي استثمارات بلغت 944 مليون جنيه.

- المرحلة الثانية للمبادرة (خلال العام المالي 2019/2020)، مخصص لها 6.6 مليار جنية وتستهدف توجيههم 145 قرية.

ومن المقرر أن تكون هذه البيانات أمام بصر اللجنة الخاصة برئاسة النائب السيد محمود الشريف وكيل أول مجلس النواب، والتي أعلنها الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، لمناقشة بيان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الذى ألقاه بجلسة أمس الأول الثلاثاء، عن أداء الحكومة خلال الفترة من يونيو 2018 وحتى يونيو 2019 تحت عنوان" مصر تنطلق ويستمر العمل ".

وتضم اللجنة فى عضويتها رؤساء اللجان النوعية للمجلس وعددها 25 لجنة وتشمل لجان الخطة والتعليم والصحة والدينية والقوى العاملة والاقتصادية والصناعة والطاقة والزراعة والإسكان وباقى اللجان، وتعد اللجنة الخاصة برئاسة " الشريف " تقريرا عن البيان لعرضه على المجلس في جلسة عامة.

يذكر أن المادة 80 من اللائحة الداخلية للمجلس تنص على أن : للمجلس أن يقرر بناء على ما يعرضه رئيسه أو بناء على طلب الحكومة، الموافقة على مبدأ تشكيل لجنة خاصة لدراسة أو بحث قرار بقانون أو موضوع أو مسألة محددة، وإعداد تقرير فى شأنها للمجلس، ويختار رئيس المجلس رئيس وأعضاء اللجنة الخاصة، ويخطر المجلس بأسمائهم فى أول جلسة، وتستمر اللجنة الخاصة حتى يصدر قرار من المجلس فى شأن الموضوع الذى شكلت من أجله، أو بانتهاء عملها.