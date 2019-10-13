"التأمين الصحى الشامل" تدعو المواطنين للاحتفاظ بالرقم التعريفى للتسجيل بالوحدات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة إلى الاحتفاظ بالرقم التعريفى الذى يمنح لكل مواطن بعد التسجيل، لكونه هو الرقم الذى سيتردد به على الوحدة الصحية والمستشفى الخاصة بالإحالة .
وقالت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة: خليك دايما فاكر إنك علشان تقابل الدكتور لازم تحجز قبلها فى الوحدة أو المركز اللى أنت تابع ليه عن طريق الرقم التعريفى الذى تسلمته بعد إنهاء إجراءات التسجيل للحصول على الخدمة .
وأضافت منظومة التأمين الصحى الشامل، أن الرقم التعريفى يسهل حصول الطبيب على البيانات سريعا وكذلك يستخدم فى اتمام الحجز الإلكترونى .
ويشار إلى وجود نظام إلكترونى للحجز لتوقيع الكشف الطبى على المرضى ضمن المنظومة الجديدة .
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