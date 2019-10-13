سحر تطلب الخلع من فتحي: "بخيل وعامل جدول للفراخ واللحمة في البيت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقامت "سحر. م" 30 سنة، دعوى قضائية ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطلب فيها الخلع لما وقع عليها من ضرر، مبررة طلبها "جوزي بخيل وعامل جدول لدخول اللحمة والفراخ البيت.. وحكم بأكلها مرتين بس في الشهر".

تقول الزوجة في دعواها أمام المحكمة: "تزوجت منذ 4 سنوات من (فتحي. ف) 33 سنة، كمسرى بالنقل، زواجًا تقليديًا عن طريق أحد الأصدقاء المقربين إلى العائلة، وبعد التعرف عليه وافقت على الخطبة التي لم تتجاوز سنة ونصف، ورزقنا الله بطفل جعلني اتغاضى عما يفعله زوجي".

تابعت الزوجة أنه "بعد أسابيع من الزواج علمت أن زوجي بخيل للغاية، وعندما اعترضت على طبعه طالبني بالجلوس بالبيت وعدم النزول إلى الشارع، والتعود على شخصيته: أنسي حياتك اللي كنتي فيها.. هنا في حزم والتزام".

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تضيف: "منذ هذا الوقيت وأنا لا أتحدث في هذا الأمر نهائياً، حتى مرت الأيام وأنجبت طفلي الذي جعلني أشعر بطبعه السيء بعدما طالبني طفلي بأكل الفراخ في منتصف الشهر".

أضافت مُقيمة الدعوي: "تحدثنا سويا لتنفيذ رغبة طفلي، لكنه لم يقنع غير بحديثه وتصرفاته الغريبة، حتى طفح الكيل وأصبحت أشعر بنقص شديد في منزلي، بجانب حرمان طفلي ونظراته المستمرة للآخرين؛ وبعدما أخبرت زوجي عن ذلك رد قائلاً: خليكى إنتي وابنك في البيت ومفيش نزول للشارع".

تختتم "سحر" حديثها: "تشاجرنا سويًا لوضع حل لتلك المشكلة، لكنه رفض وظل على حاله حتى شعرت باستحالة المعيشة معه، فهربت إلى منزل أهلي، وحينما تحدثت مع شقيقي لم يساندني، لكن عمي وقف بجانبي حتى يتم حل الوضع، وتحدثت مع زوجي وطالبته بالطلاق فرفض رفضًا قاطعًا".

لم يقتنع الزوج بتغيير طبعه وعدم الاستجابة للطلاق، فلجأت إلى محكمة الأسرة لرفع دعوى خلع ضده، وحملت رقم 1750 لسنة 2019 لسنة، ولاتزال منظورة لم يتم الفصل بها.