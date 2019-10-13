حار على الوجه البحري والقاهرة.. تعرف على توقعات الأرصاد لطقس اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد وتنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وعلى البحر الأحمر شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 22 34

شبين الكوم 22 34

طنطا 21 33

دمنهور 21 32

الإسكندرية 20 30

بلطيم 20 29

مطروح 22 29

السلوم 20 28

سيوة 19 33

بورسعيد 24 30

دمياط 24 30

الزقازيق 22 34

الاسماعيلية 20 34

السويس 21 34

العريش 21 30

رفح 21 29

رأس سدر 22 33

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نخل 15 31

نويبع 25 33

طابا 20 31

كاترين 16 30

الطور 25 30

شرم الشيخ 26 35

الغردقة 25 35

مرسى علم 25 35

الفيوم 23 35

بنى سويف 23 35

المنيا 20 35

أسيوط 20 36

سوهاج 21 37

قنا 25 39

الأقصر 24 39

أسوان 25 41

أبوسمبل 29 41

الوادى الجديد 25 40

شلاتين 26 36

ابو رماد 27 36

حلايب 28 34

رأس حدربة 28 34