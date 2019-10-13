بالأسبقية.. بدء حجز "شقق جنة" في 5 مدن اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد، الحجز الإلكتروني لـ3336 شقة ضمن مشروع جنة للإسكان الفاخر بـ5 مدن جديدة، ويستمر الحجز حتى غدا الاثنين.

ويتضمن الطرح الجديد من شقق جنة، 5 مدن: (6 أكتوبر – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة)، وتطرح الوزارة الوحدات كاملة التشطيب، على أن يتم الحجز من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك ( https://www.hdb-reservation. com/ ).

وصل سعر المتر في أكتوبر بالتوسعات الشمالية لـ9470 جنيهًا، وفي مدينة الشيخ زايد سجل 11925 جنيهًا أما مدينة القاهرة الجديدة سجل سعر المتر بها 10285 جنيهًا، واستقر السعر في مدينتي دمياط الجديدة عند 9080 جنيهًا للمتر، وفي المنصورة الجديدة 8860 جنيهًا.