شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين 26 مشروعًا استثماريًا جديدًا فى الإسماعيلية توفر 1777 فرصة عمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، إن المحافظة قررت إنشاء 26 مشروع استثمارى جديدا بالمناطق الصناعية بالإسماعيلية، تصل جملة تكلفتها الإستثمارية إلى نحو 144.7 مليون جنيه وتوفر 1777 فرصة عمل جديدة لأبناء المحافظة، وتشمل مشروعات متنوعة تضم صناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج والمفروشات، وأجهزة منزلية وكهربائية، ولوحات الجهد المنخفض والجهد المتوسط، وتصنيع بلاط وإنتاج الكواشف المعدنية، ومستلزمات التعبئة والتغليف، وتصنيع كافة أنواع البلاستيك والأحذية الجلدية والحلوى الجافة والشيكولاتة والمقرمشات، ومنتجات الأسفنج الصناعى والمراتب.

وأكد نائب المحافظ، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، على أنه تم تشكيل لجنة تضم ممثلى كافة الجهات المعنية لتتولى المرور والمتابعة لجميع المصانع والمشروعات الاستثمارية القائمة بالمناطق الصناعية لمراجعة موقفها وتلافى أية ملاحظات أومخالفات للوائح والقوانين المنظمة للعمل، ويأتى هذا تنفيذا لخطة الدولة بشأن التوسع فى الإستثماروتشجيع المستثمرين الجادين لتحقيق التنمية الشاملة وخلق المزيد من فرص العمل للشباب ومواجهة البطالة

وأوضح نائب محافظ الإسماعيلية، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لم ولن تدخروسعا فى تقديم كافة التسهيلات والتيسرات اللازمة لتشجيع المستثمرين الجادين، وتسهيل إقامة المشروعات الجديدة فى أسرع وأقل وقت ممكن بعيدا عن أى شكل من أشكال الروتين والبيروقراطية .

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