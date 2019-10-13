شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: "ذكر الله وأثره فى استقامة النفس" موضوع خطبة الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت وزارة الأوقاف، موضوع ذكر الله عز وجل وأثره فى استقامة النفس البشرية ليكون موضوع خطبة الجمعة القادمة فى جميع مساجد الجمهورية.

وفى هذا الصدد أكدت وزارة الأوقاف، أن ذكر الله عز وجل يقوى الإيمان به، وقوة الإيمان تؤدى إلى حسن المراقبة لله عز وجل فى السر والعلن، مما يسهم فى إتقان العمل، وترسيخ مكارم الأخلاق من الصدق والأمانة والوفاء، ويقى من سيئ الأخلاق من الكذب والخيانة والغدر وخلف الوعد، ويسهم بقوة فى إصلاح للمجتمع وتخليصه من كثير من الآفات والعلل والأدواء القاتلة والأمراض الاجتماعية البغيضة.

وأكدت وزارة الأوقاف فى خطبة الجمعة، أن الدول لا تبنى بالكلام إنما تبنى بالجهد والعرق والتضحية والفداء، كما أنه لابد لبنائها من الوعى بالتحديات والوعى بالمخاطر، مضيفة أن الحرب الفكرية والنفسية والمعلوماتية صارت أخطر أنواع الحروب فى العصر الحديث، حيث يعمد العدو إلى إنهاك خصمه نفسيا وعصبيا قبل أن يجهز عليه عسكريًا، ليكون صيدًا سهلًا بأقل كلفة.