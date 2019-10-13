شكرا لقرائتكم خبر عن والد «ضحية الشهامة» بالمنوفية يكشف حقيقة تلقيه عرضًا ماليًا لإنهاء القضية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى محمد البنا، والد محمود البنا «ضحية الشهامة» بالمنوفية، تلقيه عرضا ماليا من والدة المتهم بقتل ابنه لإنهاء القضية، كما نفى ما تردد عن تغيير الفتاة التي قام نجله بحمايتها أقوالها، مؤكدا: «ده محصلش».

وقال البنا،، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على شاشة «mbc مصر»، مساء السبت، إن قرار النائب العام بتحويل قاتل نجله للمحاكمة العاجلة أثلج صدره ورفع من معنوياته، مؤكدا أنه لم يشك لحظة في جهود وزارتي الداخلية والعدل.

Advertisements

وأوضح البنا أن الأوضاع أصبحت مستقرة في قريته، مضيفا: «أنا مطمن على ابني الشهيد، وأطلب الإفراج عن الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم لمطالبتهم بحق نجله».

وتابع: «أتمنى أن يكون موت ابني سبب في أخذ مواقف وخطوات تمنع حدوث هذا الأمر مع أي شخص آخر».

وقال والد ضحية الشهامة، إن حالة زوجته وابنته صعبة، وهما في حالة انهيار، مضيفا: «توجد حالة تعاطف كبيرة والكاتدرائية كلمتني لتقديم العزاء».

وأشار البنا إلى أن شارع الشهيد جودة الذي وقع به الحادث، به تجمعات للشباب وكتلة سكانية كبيرة، وتابع: «لو فيه 2 أمناء شرطة أو 2 مجندين ربما يتعملهم حساب.. وكل أب وأم سيعيد حساباته في تربية ابنه، فالجاني جده نقيب معلمين ووالديه تربويان، إزاي يوصل لكده وسلوكه كده وعيلته تربوية، فلو كان خايف وبيتحاسب من أبوه وأمه ماكانش هيبقى عنده الدافع والإصرار والحقد والتصميم على القتل بالشكل اللي الناس شافته، وقد يكون بداية للتعديل من أنفسنا وإعادة حساباتنا».