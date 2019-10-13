شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: تحصين 860 ألف رأس ماشية ضد 5 أمراض وبائية خلال 30 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن إجمالى تحصينات الماشية ضد الأمراض الوبائية، بجميع محافظات الجمهورية والتى أشرف عليها أطباء الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة خلال الشهر الماضى، بلغت تحصين 860 ألف رأس ماشية ضد 5 أمراض وبائية .

وأضاف التقرير ، الذى حصل لـ"الخليج 365"، على نسخة منه أنه من بين التحصينات (74,800) رأس من الماشية ضد مرض الحمى القلاعية المحلية، وتحصين ( 66,102) رأس ضد مرض حمى الوادى المتصدع الميت، و( 52,216) رأس ضد مرض جدرى الضأن والجلد العقدى، و( 16,485) رأس ضد مرض التسمم الدموى وتحصين ( 648,286) رأس ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة ، وجارى استكمال أعمال التحصين باللقاحات البيطرية السيادية فى جميع محافظات الجمهورية.

وتابع تقرير الخدمات البيطرية، أن الهيئة من خلال الإدارة المركزية للطب الوقائى تواصل تنفيذ برنامج تحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية، وطبقا لأحدث التقارير الواردة من الطب الوقائى بالهيئة تم اتخاذ عدداً من الإجراءات للتصدى للبؤر المرضية التى قد تظهر بما يضمن سرعة الكشف عن البؤرة وسرعة احتوائها لمنع انتشار المرض وذلك من خلال التحصين الحلقى والتقصى فى نطاق البؤرة وعلاج الحيوانات المريضة ومخاطبة السلطات الصحية والمحلية لتكثيف برامج مقاومة الحشرات وكذلك القيام بحملة للتوعية والارشاد وقد تم توزيع لقاحات الامراض السيادية على جميع المحافظات وقياس المستوى المناعى للحيوانات المحصنة.