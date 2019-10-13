كيف تواجه وزارة التموين غلاء أسعار السلع الغذائية واللحوم والأسماك؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى لمواجهة غلاء الأسعار . - تطرح من 30 إلى 35 طنا أسماك بفروع المجمعات الاستهلاكية يوميا بأسعار مخفضة 30% . - تطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة من 15 إلى 20% . - تطرح اللحوم الطازجة السودانية بسعر 85 جنيها للكيلو. Advertisements - تطرح اللحوم البلدى الطازجة بسعر 110 جنيهات . - طرح اللحوم المجمدة البرازيلى بسعر 60 جنيها.

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