مصر | "مات وسره معاه".. انتحار المتهم بقتل والده ودفنه بمقبرة أسمنتية في إمبابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مات وسره معاه".. انتحار المتهم بقتل والده ودفنه بمقبرة أسمنتية في إمبابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتحر المتهم بقتل والده، ودفن جثته بمقبرة أسمنتية، بمنطقة بولاق الدكرور، بإلقاء نفسه أمام أحد القطارات بمنطقة إمبابة شمال محافظة الجيزة، مما أسفر عن مصرعه متأثرا بإصابته.

كان تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إخطارا مفاده، العثور على جثة مسن مدفونة بمقبرة أسمنتية بمنطقة صفط اللبن، دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة، وعثر على جثة المسن.

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وتوصلت تحريات العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الجيزة، إلى أن نجل المجني عليه شيئ السمعة، وكان دائم الشجار مع والده، واختفى بعد ارتكاب الجريمة.

وشكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة، وأثناء ذلك ورد إخطار بإنتحار شاب بنفس أوصاف المتهم، بإلقاء نفسه أمام احدي القطارات بمنطقة إمبابة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

