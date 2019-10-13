مصر | نشرة حوداث الخليج 365

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شهد الشارع المصري، اليوم السبت خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

المشدد 6 سنوات لديلر وزوجته بالسلام



أمرت نيابة حوادث حلوان الكلية، حبس عاطل مخدرات لحيازته على كميات كبيره من المواد المخدرة بقصد الاتجار بها 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول النشاط الاجرامى للمتهم لارفاقها بملف التحقيقات.