شكرا لقرائتكم خبر عن "صرخات حسن": زوجتي ناشز.. سعت لحبسى بسبب استضافة والدتى فى منزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقام زوج دعوى نشوز، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها بإثبات خروج زوجته عن طاعته، ورفضها تمكينه من رعاية طفلتيه بعد حرمانه من رؤيتهما، بسبب خلافات نشبت بينهما بسبب تجاوز بقاء والدته فى منزلهما للمدة التى حددتها سلفا.

وأضاف الزوج "حسن.ف.ا"، البالغ من العمر 29 سنة:" 3 سنوات من العذاب قضيتها في قفص الحياة الزوجية، داومت فيهم زوجتى على افتعال الخلافات لتفاجئنى بإقامة دعوى طلاق للضرر، بسبب تأخر والدتى أثناء زيارتها لنا، لأدفع الثمن بالحرمان من الطفلتين، بعد أن منعتنى من رؤيتها طوال 18 شهرا.

وأوضح الزوج:" عندما كنت أحاول أتفادى غضبها، وأطلب من والدتى شراء الهدايا لها أثناء زيارتنا بالمنزل، كانت تعترض وتدعى شعورها بالنفور منها، وتعاملها بـ"قرف" ثم صارحتنى بكراهيتها لأهلى، وطالبتنى بقطع علاقتي معهم، وعندما رفضت مدت يديها لتضربنى ولاحقتنى بإقامة دعاوى حبس وعدة بلاغات عقابا لاعتراضى على تصرفاتها".

وتابع :"استولت على أموالى، وطردتنى من منزلى وطالبتنى بنفقة للطفلتين 8 آلاف جنيه شهريا، بعد أن زورت تحريات الدخل وشهادة الشهود"، مضيفا :"أصبحت ميسورة الحال بعد أن استحوذت على ممتلكاتى، لتبدد أموالى، وتركتنى غارقا فى الديون".