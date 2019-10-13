شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: 107729 متقدمًا على البوابة الإلكترونية لوظائف المدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن 107729 شخصا تقدموا للتسجيل على البوابة الإلكترونية للوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة، وذلك منذ انطلاق التسجيل على البوابة الإلكترونية الأربعاء الماضي.

وأوضحت الوزارة أن طلبات التسجيل للتأهيل لوظيفة بلغت 106817 طلبا مقدما على البوابة الإلكترونية، فيما بلغت طلبات الرغبة في التطوع 912 طلبا حتى الآن.

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وأشارت إلى أن عدد من سجل من العاملين بالفعل (موظفين) بلغ 3806 طلاب، فيما بلغت عدد طلبات من لا يعمل 103438 طلبا على البوابة الإلكترونية.

ولفتت إلى أن عدد طلبات الذكور المسجلين لبياناتهم بلغوا 35474 طلبا فيما بلغت عدد طلبات الإناث 72255 طلبا.

وكشفت أن عدد شباب الخريجين الذين سجلوا بياناتهم بلغوا 107244 شابا/ فتاة، فيما بلغ عدد الطلاب الذين سجلوا بياناتهم 485 طالبا/ طالبة.

كانت الوزارة قد أعلنت عن انطلاق أكبر بوابة عربية إلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة بمصر؛ www.egmoe.org، والتي ستكون بمثابة بنك معلومات وبوابة تواصل مباشر مع المؤهلين للعمل بمدارس الوزارة (معلمين ـ إداريين – عمال)، وسيتم إتاحتها للمدارس الخاصة والدولية للاستعانة بهم عند طرح إعلانات للتعيين؛ للتحقق والتأكد من الجودة، كما تمت إتاحة خدمة التطوع لمن يرغب في المشاركة في العمل التربوي وسيكون وفق شروط الوزارة والتوظيف الأمثل للموارد، لافتًا إلى أن البوابة يوجد بها ذكاء اصطناعي يقيس مهارات المعلمين ويحدد المعلم الكفء عن طريق المهارات لتحويلها إلى مكافآت مادية.