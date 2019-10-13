شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: من يقلل من قيمة الوطن بأي صورة يعتبر خائنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد قداسة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن مصر لها وضعية خاصة في التاريخ والجغرافيا والحضارة والطبيعة والأديان، وهي وطن مختلف عن كل أوطان العالم، ومن يقلل من قيمة الوطن بأي صورة يعتبر إنسانا خائنا، والوطن له القيمة الأولى في حياتنا، فكلنا ولدنا وتربينا وتعلمنا على أرضه حتى أن أجدادنا عاشوا ودفنوا في أرض الوطن وهي القيمة التي يجب أن نعلمها لأبنائنا وللأجيال الجديدة.

وأوضح البابا، خلال لقائه مع وفد من الجالية المصرية بفرنسا بمقر مطرانية باريس وشمال فرنسا بدرافي السبت، أهمية الحكمة في الحياة والتعامل مع الآخرين، لافتا إلى أن الكتاب المقدس يقول إن الجواب اللين يصرف الغضب، وهذا معناه أن الكلام الطيب يطفئ نيران الغضب، وأنه لابد أن نتحلى بالحكمة في احتواء الآخرين والتعامل معهم.

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وأضاف البابا تواضروس أن التنوع أمر مهم بين البشر، وأن التنوع هو الذي يعطي الجمال والتكامل والمحبة بين الناس وبعضها، ونحن نقول في المسيحية إن «الله محبة» وأن «المحبة لا تسقط أبدا»، وأن قيمة المحبة هي التي لا بد أن تسود بين جميع الناس.

يأتي هذا اللقاء في إطار الزيارة التي يقوم بها قداسة البابا تواضروس حاليا لإيبارشية باريس وشمال فرنسا، والتي بدأت يوم الأربعاء الماضي.

ومن المقرر أن تمتد جولة قداسة البابا تواضروس الرعوية لتشمل عددًا من إيبارشيات الكرازة المرقسية بقارة أوروبا.