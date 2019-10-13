فيديو.. كيف رد "أبو هشيمة" على اتهامه بالعمل مع قطر قديمًا والتخابر ضدها حاليًا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، على سؤال الإعلامي عمرو أديب حول ما كان يردده أنصار الجماعة قديماً كونه يعمل مع القطريين، وحالياً يتخابر ضد قطر، قائلا: "هما ردولى حقى.. وشرف ليا وأعظم اتهام في حياتي إني اتعامل مع بلدى وأخدمي بلدى". Advertisements وتابع أحمد أبو هشيمة، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج الحكاية: "لما الناس بتهاجمني برد بالعمل وثورة الإنتاج اللى أنا بعملها، بس لما ألاقى ظلم على اتنين مصريين بالشكل ده لازم مسكتش، وأنا عن نفسى كمواطن مصري اتحركت".

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