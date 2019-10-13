شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أبو هشيمة يكشف: عقود احتكار "بي إن سبورت" استثنت إيران وتركيا وإسرائيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، إن عقد قنوات "بي إن سبورت" صدر لمنطقة الشرق الأوسط، وبه جميع الدول العربية ما عدا ثلاث دول فى المنطقة هما إسرائيل وإيران وتركيا، متسائلاً: كيف يتم إصدار عقد مدته 12 عامًا؟ أين حقوق كل الدول العربية وحقوق شعوبها؟".
وواصل أحمد أبو هشيمة، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، قائلاً: "لماذا تريد قنوات بى إن سبورت احتكار كل شيء، وإيصال ما يريدونه فقط؟.. ليه تتحكموا فى كل حاجة وتوصلوا بالمزاج كل حاجة؟".
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