شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 13/10/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأحد طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا .

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد وتنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وعلى البحر الأحمر شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 22 34

شبين الكوم 22 34

طنطا 21 33

دمنهور 21 32

الإسكندرية 20 30

بلطيم 20 29

مطروح 22 29

السلوم 20 28

سيوة 19 33

بورسعيد 24 30

دمياط 24 30

الزقازيق 22 34

الاسماعيلية 20 34

السويس 21 34

العريش 21 30

رفح 21 29

رأس سدر 22 33

نخل 15 31

نويبع 25 33

طابا 20 31

كاترين 16 30

الطور 25 30

شرم الشيخ 26 35

الغردقة 25 35

مرسى علم 25 35

الفيوم 23 35

بنى سويف 23 35

المنيا 20 35

أسيوط 20 36

سوهاج 21 37

قنا 25 39

الأقصر 24 39

أسوان 25 41

أبوسمبل 29 41

الوادى الجديد 25 40

شلاتين 26 36

ابو رماد 27 36

حلايب 28 34

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رأس حدربة 28 34

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 27 38

المدينة 25 39

الرياض 25 37

المنامة 30 36

أبوظبى 28 39

الدوحة 30 35

الكويت 23 37

دمشق 18 33

بيروت 27 30

عمان 20 32

القدس 19 29

غزة 22 29

بغداد 22 39

مسقط 26 32

صنعاء 10 24

الخرطوم 26 36

طرابلس 20 26

تونس 20 30

الجزائر 19 29

الرباط 17 27

نواكشوط 25 36

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 06 26

اسطنبول 16 24

اسلام اباد 18 32

نيودلهى 22 34

جاكرتا 24 34

بكين 06 12

كوالالمبور 24 31

طوكيو 16 26

أثينا 16 27

روما 14 25

باريس 14 24

مدريد 14 26

برلين 15 23

لندن 11 16

مونتريال 07 15

موسكو 07 12

نيويورك 13 19

واشنطن 11 19