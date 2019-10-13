شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الأحد 13/10/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الأحد، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد وتنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وعلى البحر الأحمر شمالية غربية.

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الطقس فى الأردن

نهاراً: يطرأ ارتفاع واضح على درجات الحرارة، لتتجاوز الحرارة معدلاتها العامة بحدود 4-6 درجات مئوية، ويسود طقس حار نسبى وجاف فى عموم المناطق، بينما يكون حاراً فى مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية، وتكون الأجواء مشمسة عُموماً مع ظهور بعض السحب العالية، وتظهر بعض السحب الركامية فى أجزاء من البادية الجنوبية والشرقية قد ينتج عنها هطول زخات رعدية ونشاط محدود فى حركة الرياح المثيرة للغبار، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

وفى خليج العقبة، الرياح: شمالية معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 25 درجة مئوية.

ليلاً: ترتفع درجات الحرارة مقارنة مع الليالى السابقة، ويكون الطقس معتدلاً بوجه عام، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً فوق الجبال.

الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة وتسود أجواء صيفية حارة نسبياً إلى حارة فى مختلف المناطق نهاراً خصوصاً فى المناطق المنخفضة مع تواجد الغيوم الريشية العالية فى السماء، ومع ساعات المساء والليل تصبح الأجواء معتدلة نسبياً بوجه عام خصوصاً فى الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية تتحول لاحقاً فى ساعات الليل المتأخر إلى شمالية مع طقس بارد نسبياً فى القمم الجبلية.