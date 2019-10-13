سقوط أخطر عصابة للإتجار في الفودو بالنزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ألقت مباحث القاهرة، القبض على أخطر عصابة للإتجار في الفودو بمنطقة النزهة.

البداية عندما وردت معلومات للعقيد حسام حنفي، مفتش مباحث إدارة تأمين ومحاور ميناء القاهرة الجوي، تفيد قيام كلا من "محمد. ر" فني مصاعد، مقيم بالمطرية والسابق ضبطه واتهامه في ٣ قضايا، "حمدي. ا" عاطل بالإتجار في المخدرات.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، للقبض على المتهمين.

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وعقب تقنين الإجراءات وبعمل العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن النقيب نديم ندا، ضابط مباحث تأمين ومحاور ميناء القاهرة الجوي، من ضبط المتهمين بمنطقة جوزيف تيتو، أثناء استقلالهما دراجة بخارية وعثر بحوزتهما على نصف كيلو فودو، ومبلغ مالي ٦٢٠ جنيه، و٢ هاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والدراجة البخارية والهواتف المحمولة لتسهيل اتصاله بعملائه.

تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.