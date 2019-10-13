البابا تواضروس: من يقلل من قيمة الوطن يعتبر خائنًا

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس - أ ش أ:

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة الأرثوذكسية، أن مصر لها وضعية خاصة في التاريخ والجغرافيا والحضارة والطبيعة والأديان، وهي وطن مختلف عن كل أوطان العالم، ومن يقلل من قيمة الوطن بأية صورة يعتبر إنسانا خائنا، والوطن له القيمة الأولى في حياتنا.

وأوضح البابا تواضروس - خلال لقائه اليوم السبت مع وفد من الجالية المصرية بفرنسا بمقر مطرانية باريس وشمال فرنسا بدرافي - أهمية الحكمة في الحياة والتعامل مع الآخرين، لافتا إلى أن الكتاب المقدس يقول إن الجواب اللين يصرف الغضب، وهذا معناه أن الكلام الطيب يطفئ نيران الغضب، وأنه لابد أن نتحلى بالحكمة في احتواء الآخرين والتعامل معهم.

وأضاف أن التنوع أمر مهم بين البشر، وأن التنوع هو الذي يعطي الجمال والتكامل والمحبة بين الناس وبعضها، ونحن نقول في المسيحية إن "الله محبة" وأن "المحبة لا تسقط أبدا"، وأن قيمة المحبة هي التي لا بد أن تسود بين جميع الناس.

يأتي هذا اللقاء في إطار الزيارة التي يقوم بها قداسة البابا تواضروس حاليا لإيبارشية باريس وشمال فرنسا، والتي بدأت يوم الأربعاء الماضي.

ومن المقرر أن تمتد جولة قداسة البابا تواضروس الرعوية لتشمل عددًا من إيبارشيات الكرازة المرقسية بقارة أوروبا.