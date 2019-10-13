الجريدة الرسمية تنشر قرار خفض أسعار الغاز لـ 5 صناعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبدالكريم:

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها اليوم السبت، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 2363 لسنة 2019 بشأن تحديد سعر بيع الغاز المورد للصناعة.

ونص القرار في مادته الأولى على تحديد 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، و5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات الحديد والصلب، الألومنيوم، النحاس، السيراميك والبورسلين.

كما تضمن القرار، استمرار العمل بأسعار بيع الغاز الطبيعي الواردة بقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 1162 لسنة 2014، 1685 لسنة 2014، 1021 لسنة 2015، 1556 لسنة 20119، 1557 لسنة 2019 المشار إليها لباقي الصناعات.

ونص القرار على مراجعة الأسعار كل 6 أشهر في ضوء تغيرات الأسعار العالمية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية بما لا يقل عن متوسط تكلفة الغاز.

وجاءت موافقة مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم الخميس، وذلك عبر اعتماد توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019، والمنعقدة بتاريخ 30 سبتمبر 2019، بشأن إعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعي من الأنشطة الصناعية المختلفة، وذلك في إطار المتغيرات الاقتصادية والبيئية والسياسية والاجتماعية داخل السوق المحليّة، طبقاً لأحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.