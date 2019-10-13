مصر | المشدد 6 سنوات لديلر وزوجته بالسلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشدد 6 سنوات لديلر وزوجته بالسلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، بالسجن المشدد 6 سنوات علي ربة منزل وزوجها لتجارتهما في المواد المخدرة بمنطقة السلام.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، وعضويه محمد فرج السعدني، ومعتصم احمد برديس، وامانة سر سعيد عبد الستار ومجدى شكري.

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقي محمد كامل الغرباوي نقيب ومعاون مباحث بقسم شرطه السلام ثاني، بلاغا يفيد بقيام "روحيه.م.م"31 عاما ربة منزل وزوجها "م.م.أ" 28 عاما هارب المقيمان بمنطقة السلام،لانهما يديران تجارة لتوزيع المواد المخدرة.

وبالتعامل مع البلاغ المذكور، اثبتت التحريات السرية، صحة ما جاء في البلاغ المقدم، وبأعداد الاكمنة وبمداهمة منزلهم وبتفتيشة تم العثور على عدد 180 لفافة هيروين كانا يجهزان اللفافات لعرضها للبيع الزوجة فتم القبض عليهما.



وبعرضهما على النيابة العامة اقرو بأنهم كانا يديران تجارة لتوزيع المواد المخدرة، فتم تحويل القضية الى محكمة الجنايات التى قضت بدورها بالسجن المشدد عليهما 6 سنوات.