مصر | المشدد 5 سنوات لتشكيل عصابي تخصص في سرقة المركبات بالتبين

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قضت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقد بالتجمع الخامس، اليوم السبت، بالسجن المشدد 5 سنوات لتشكيل عصابى تخصص بسرقة المركبات بالتبين.

وعقدت الجلسه برئاسة المستشار عبدالتواب ابراهيم، وعضوية صلاح أحمد وأيمن محمد محمد، وأمانة سر أحمد رجب سعد.

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما كان النقيب محمد سامي حسن، نقيب وضابط مباحث بقسم شرطه التبين، يتفقد الحالة الأمنية، قد ابصر الاهالى اثناء تحفظهم على بعض الاشخاص وبمعرفة تفاصيل الواقعة وبسماع اقوال المجنى عليه.

تبين قيام "ممدوح.ف.ح"37 عاما و"محمد.ح.ش" 28 عاما و"إسلام.ك.ك" 23 عاما بعمل تشكيل عصابي لسرقة المركبات والسيارات،حيث يقوم شخص منهما. بآستدراج سائق المركبة سواء كانت "توكتوك" او "تاكسي" ويكون الاثنان الآخرين منتظرناه فى المكان الاخر، ويقومان بسرقة المركبة بالقوة والاكراه.



حيث قام الأول باستدراج عبدالراحمن محمد فتحى 16 عامًا، إلى مكان لتوصيلة بالتوكتوك الخاص لوالداه مقابل اجر معين، وما ان وصل الى المكان المراد حيث قام الآول بوضع سلاح ابيض"سكين" على رقبتة وامره بالخروج من المركبة واخذو المركبة وفرو هاربين ولكن خطتهم لم تنجح حيث قام الشاب بالاستنجاد بالأهالي وقام الاهالي بالامساك بهم الى ان اتت الشرطة فتم القبض عليهما.

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وبعرضهما على النيابة العامة، اقرو انهم قد شكلو تشكيلا عصابي لسرقة المركبات، فتم التحفظ عليهما، واحليت القضية الى الجنايات التى قضت بدورها بالسجن المشدد 5 سنوات لهما.