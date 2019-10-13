اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، وتتضمن عددا من التقارير المهمة اليوم السبت، فى مقدمتها توجيه الرئيس السيسى بمواصلة التركيز على التنمية البشرية وجذب الاستثمار واستفادة جميع المواطنين من عوائد التنمية، والبيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب حول العدوان التركى،

السيسى يوجه بمواصلة التركيز على التنمية البشرية وجذب الاستثمار واستفادة جميع المواطنين من التنمية

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