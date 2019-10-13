شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أبو هشيمة: حصلنا على أحكام قضائية ضد الجزيرة بسبب احتكارها ورفض عرضنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسأل رجال الأعمال أحمد أبو هشيمة، عن خطورة البيانات التى من الممكن أن يرسلها شخص يعمل فى قناة فضائية، قائلا: "ما هى خطورة البيانات التى خرجت من القناة عشان يعتقلوا المصريين الشرفاء ويعرضوهم للتعذيب فى السجون القطرية".

وأضاف أحمد أبو هشيمة، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج الحكاية، أن قنوات "أون سبورت" حاولت خدمة المواطن المصري فى أن يشاهد مباريات كرة القدم دون الاشتراك فى خدمة "البوكس"، ولذلك اختلقت "الجزيرة" واقعة المصريين الذين يعملون فى القناة.

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وتابع رجل الأعمال: "قولنا نندخل ننافس ووجدنا أن القناة حصلت علي حقوق البث مقابل مليار دولار لمدة 12 عامًا، وجرينا وقولنا نقدم عرض وقدمنا مليار و200 مليون دولار، ولم نحصل على حقوق ولذلك رفعنا دعاوى قضائية، وحصلنا على أحكام قضائية ضد قنوات الجزيرة بسبب احتكارها ورفض عرضنا".

وأردف أحمد أبو هشيمة: "مضى العقد ولم نسكت على حقوقنا ووجدنا أن العقد به خطئ ومفيش مكان يقول تأخد 12 سنة وأول تقرير خرج من الجهاز المنافسة، أكد أن عقود الشركة التابعة باطلة وصدرت عقوبات على عيسى حياتو بسبب أن العقود الفاسدة والباطلة".