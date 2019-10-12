شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الشيخ زايد» يكشف آخر مشروعات «دار مصر»: «طرحنا 2000 وحدة اتباعوا في 30 دقيقة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، إن مشروع «دار مصر» في المدينة تم على مرحلتين، حيث شملت المرحلة الأولى 31 عمارة، وتم تسليمها بالكامل العام الماضي وكانت تلك العقارات في الحي الـ 12 بالمدينة، موضحًا أن الجزء الثاني يتم العمل فيه على إنشاء 37 عمارة، تم تسليم 50% من المشروع وفي غضون شهرين سيتم الانتهاء من المشروع وتسليمه بالكامل.

وأضاف «فهمي»، خلال حواره ببرنامج «حوار واستثمار»، الذي يُعرض على شاشة «الصحة والجمال»، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، أن سعر المتر في المرحلة الأولى كان 11200 جنيه، وعندما تم طرح 2000 وحدة سكنية تم حجزها في خلال 30 دقيقة فقط عن طريق الإنترنت، حيث كان الحجز «أون لاين»، ولم يتم عمل قرعات.

وتابع: «ده طبعا حاجة متوقعة لأن الشيخ زايد مدينة سكنية عليها إقبال شديد، كل الوحدات اللي طرحناها اتحجزت وده يشجعنا إننا نطرح عدد كبير مرة أخرى من الوحدات»، موضحًا أن المدينة تبلغ من المساحة 8500 فدان، وبقرار جمهوري انضم لها العام الماضي مساحة إضافية تقارب أيضًا 8 آلاف فدان، يُطلق عليها البعض مدينة الشيخ زايد الجديدة وسيتم العمل قريبًا على تأهيل ووضع بنيتها الأساسية من كهرباء وطرق.