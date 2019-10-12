شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يلتقي شباب إيبارشية باريس ووفد الجالية المصرية في فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، السبت، شباب إيبارشية باريس وشمال فرنسا، في كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة رافائيل بمنطقة درافي، حيث مقر المطرانية.

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بدأ اللقاء بصلاة العشية، ألقى بعدها الأنبا مارك كلمة، ثم قُدمت نبذة عن تاريخ مقر المطرانية بدرافي، ورتّل فريق الكورال مجموعة من الترانيم بأداء فني راقٍ.

كما التقى قداسة البابا بوفد الجالية المصرية في فرنسا، وألقى قداسته، خلال اللقاء، كلمة دار موضوعها عن «الحكمة».

يأتي هذا اللقاء في إطار الزيارة التي يقوم بها قداسة البابا حاليًا لإيبارشية باريس وشمال فرنسا والتي بدأت، الأربعاء، ومن المقرر أن تمتد الجولة الرعوية لتشمل عددًا من إيبارشيات الكرازة المرقسية بقارة أوروبا.