شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «المركزي للتعمير» سابقًا: الاتجاه إلى أفريقيا يحقق أحلام المصريين في التنمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزي للتعمير سابقًا، إن الجهاز يتجه صوب الدول الأفريقية لتحقيق الكثير من أحلام المصريين في التطور والتنمية، حيث إن الدول الأفريقية لديها ثروات كبيرة للغاية، ولكنهم مفتقدون للخبرات، موضحًا أنه يتم العمل حاليًا على مساعدة تلك الدول بالخبرات سواء الاستشارات الخدمية أو بعمل بعض الشركات المصرية على أراضيها.

أضاف «ناصر»، خلال حواره مع برنامج «حوار واستثمار» على شاشة «الصحة والجمال»، أن دولة تنزانيا إحدى الدول الأفريقية التي تمتلك العديد من الثروات ويتم العمل حاليا على تطوير البنية التحتية لها من مشروعات طرق وإسكان ومشروعات صرف صحي ومياه، حيث إنها تأمل للتنمية، وتساعدها في ذلك بعض الشركات المصرية.

تابع: «شركة المقاولون العرب بتعمل سد هناك في تنزانيا بعد أن فازت بالمناقصة، بس بصراحة انبهرنا من طريقة التخطيط الخاصة بتنزانيا، مشخصين مشاكلهم كويس جدا ومخططين لحلها كويس جدا، بس عندهم مشكلة في تنفيذ تلك الحلول لذلك تتم مساعدتهم في تنفيذها عن طريق شركات مصرية».