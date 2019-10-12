شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء مدرسة لخطورة المبنى على أرواح الطالبات في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، إدراج مدرسة سيدي سالم الإعدادية للبنات في خطة الإحلال والتجديد بصفة عاجلة، نظرًا لوجود خطورة كبيرة على تلاميذ المدرسة في مبناهم الحالي، وأعطى مديرية التربية والتعليم مهلة أسبوعًا لإخلاء المدرسة.

أكد المحافظ، خلال مروره على المدرسة، السبت، فتح تحقيق عاجل مع المسؤولين عن عدم تنفيذ قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، والمسؤولين عن عدم إخلاء المدرسة من الطلاب، حفاظا على أرواحهم، بناء على ما انتهى إليه قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

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وتبين أثناء المرور أن حالة المدرسة من الناحية الإنشائية سيئة للغاية، والمبنى قديم وتوجد به شروخ بالسلالم، ويوجد تهالك لبعض الأجزاء من الصبة الخرسانية بالطابق الأول العلوى، وتم عرض حالة المدرسة على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدى سالم.

وقررت اللجنة إزالة المبنى حتى منسوب سطح الأرض تحت إشراف هندسي من الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدى سالم، وإخلاء المدرسة حفاظاً على الأرواح، بناء على تقرير التفتيش المالي والإداري.

وكلف المحافظ، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية باتخاذ اللازم نحو تنفيذ قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، ووكيل وزارة التربية والتعليم بإخلاء المدرسة ونقل الطالبات إلى أقرب مدرسة حفاظًا على أرواحهن والعاملين بالمدرسة، وإخطار إدارة الشؤون القانونية بالديوان العام للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير.