شكرا لقرائتكم خبر عن قرار حكومي بتحديد أسعار الغاز للمصانع.. ومراجعة الأسعار كل 6 أشهر (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراجعة أسعار بيع الغاز الطبيعي للمصانع كل 6 أشهر، بما لا يقل عن متوسط تكلفة الغاز، في ضوء تغيرات الأسعار العالمية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
وقرر «مدبولي» تحديد سعر بيع الغاز للمصانع على النحو التالي: 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، و5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والسيراميك والبورسلين.
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