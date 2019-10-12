شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تعقد صالونها السياسي في حزب التجمع الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونها السياسي الثاني، الإثنين، بمقر حزب التجمع بوسط القاهرة.

يضم الصالون جلستين، الجلسة الأولى تحت عنوان «الديمقراطية وإعلاء ثقافة الحوار»، ويتحدث فيها النائب سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، وأحمد صبري، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثل حزب مستقبل وطن، ومحمد أبوالنجا، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثل حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وأحمد مشعل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثل حزب المصريين الأحرار.

أما الجلسة الثانية فتتحدث فيها سها سعيد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلة لشباب السياسيين، عن «الموظفة: تفعيل دور رعاية الأطفال في مقرات العمل»، وتتحدث فيها إيمان طلعت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلة لحزب الشعب الجمهوري، وتتحدث عن «دور المرأة في رفع الوعى السياسى»، ومارسيل سمير، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلة لحزب التجمع، وتتحدث عن «رائدات الأعمال: دليل المبادرات الاقتصادية للمرأة»، وغادة على، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلة لشباب السياسيين، وتتحدث عن «نحو تأهيل الكوادر النسائية للعمل السياسي»، ومحمد عزمي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثل لحزب الحركة الوطنية، ويتحدث عن «رفع الوعي».