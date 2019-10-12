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تويتر ينتفض ضد السفاح أردوغان والمغردون يطالبون بمقاطعة المنتجات التركية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، هاشتاج "#BoycottTurkey"، أى "مقاطعة تركيا"، ودعا النشطاء إلى حملة لمقاطعة البضائع والمسلسلات التركية، وذلك بعد عدوانها الغاشم على سوريا.

وقال أحد رواد "تويتر"، عرب حساب يدعى "المصريون": "ناس كثير بعتت جرافيك من دول كثير لحملة المقاطعة.. شاركوا معانا"، مضيفاً: "كل البضائع التركية لتبدأ بـ868 أو 869 ، قاطعوا سياحتهم مسلسلاتهم ، بضائعهم".

وأضاف آخر يدعى "الشيمى": "كل قطعة ملابس تركية تشتريها ملطخة بدماء إخوتنا الذين قتلهم دعم أردوغان للإرهاب في سيناء و سوريا و ليبيا و العراق!"، مردفاً:"كن على قدر المسؤولية و تضحيات الشهداء وتوقف عن دعم اقتصاد أردوغان و غزوه لسوريا و اضطهاده للأكراد و تمويله للإرهاب بامتناعك عن شراء المنتجات التركية".

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وتابع: "بينما استمر أردوغان في التعاون مع إسرائيل اقتصادياً وعسكرياً واحتلال مناطق شمال العراق وتمويل داعش في سوريا والجهاديين في سيناء وليبيا، و التحالف مع إيران ضد دول الخليج، كان العرب يدعمونه، بالسياحة في اسطنبول ومتابعة مسلسلاته المدبلجة وشراء كل ما هو تركي في بلادهم!".

واستطرد آخر يدعى "أكرم": "مش هشترى أى حاجة تركى ولا قطع غيار العربية"، بينما قال "أحمد يسرى": "مقاطعة  أى منتج  تركى هو  أضعف  الإيمان  فى  هذه  الظروف"، واستكملت "هيباتيا السكندرية": "قاطعوا المنتجات التركية".

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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