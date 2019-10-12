شكرا لقرائتكم خبر عن تويتر ينتفض ضد السفاح أردوغان والمغردون يطالبون بمقاطعة المنتجات التركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، هاشتاج "#BoycottTurkey"، أى "مقاطعة تركيا"، ودعا النشطاء إلى حملة لمقاطعة البضائع والمسلسلات التركية، وذلك بعد عدوانها الغاشم على سوريا.

وقال أحد رواد "تويتر"، عرب حساب يدعى "المصريون": "ناس كثير بعتت جرافيك من دول كثير لحملة المقاطعة.. شاركوا معانا"، مضيفاً: "كل البضائع التركية لتبدأ بـ868 أو 869 ، قاطعوا سياحتهم مسلسلاتهم ، بضائعهم".

وأضاف آخر يدعى "الشيمى": "كل قطعة ملابس تركية تشتريها ملطخة بدماء إخوتنا الذين قتلهم دعم أردوغان للإرهاب في سيناء و سوريا و ليبيا و العراق!"، مردفاً:"كن على قدر المسؤولية و تضحيات الشهداء وتوقف عن دعم اقتصاد أردوغان و غزوه لسوريا و اضطهاده للأكراد و تمويله للإرهاب بامتناعك عن شراء المنتجات التركية".

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وتابع: "بينما استمر أردوغان في التعاون مع إسرائيل اقتصادياً وعسكرياً واحتلال مناطق شمال العراق وتمويل داعش في سوريا والجهاديين في سيناء وليبيا، و التحالف مع إيران ضد دول الخليج، كان العرب يدعمونه، بالسياحة في اسطنبول ومتابعة مسلسلاته المدبلجة وشراء كل ما هو تركي في بلادهم!".

واستطرد آخر يدعى "أكرم": "مش هشترى أى حاجة تركى ولا قطع غيار العربية"، بينما قال "أحمد يسرى": "مقاطعة أى منتج تركى هو أضعف الإيمان فى هذه الظروف"، واستكملت "هيباتيا السكندرية": "قاطعوا المنتجات التركية".