شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: التعزيزات العسكرية الأمريكية فى المملكة هدفها صيانة الأمن الإقليمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم السبت، أن العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز وولى العهد الأمير محمد بن سلمان، وافقا على نشر تعزيزات إضافية أمريكية للقوات والمعدات الدفاعية.

أكد مصدر مسئول بوزارة الدفاع السعودية، تقرر استقبال تعزيزات إضافية للقوات والمعدات الدفاعية فى إطار العمل المشترك بين المملكة والولايات المتحدة لصون الأمن الإقليمى ومواجهة أى محاولات تهدد الاستقرار فى المنطقة ، والاقتصاد العالمى، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأضاف المصدر، أن الولايات المتحدة تشارك حكومة المملكة الحرص على حفظ الأمن الإقليمى وترفض المساس به بأى شكل من الأشكال، وترى المملكة فى الشراكة العسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية امتداداً تاريخياً للعلاقات الإستراتيجية والتوافق فى الأهداف لضمان الأمن والسلم الدوليين.