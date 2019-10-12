أخبار مصر

فرنسا تعلن تجميد كل صادرات السلاح إلى تركيا بسبب عدوانها على سوريا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تعلن تجميد كل صادرات السلاح إلى تركيا بسبب عدوانها على سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت فرنسا، اليوم، السبت، إنها علقت كل مبيعات السلاح إلى تركيا وحذرت أنقرة من أن هجومها على شمال سوريا يهدد الأمن الأوروبي.

وقال بيان مشترك من وزارتي الدفاع والخارجية الفرنسيتين "قررت فرنسا، التي تتوقع انتهاء هذا الهجوم، تعليق كل خطط تصدير السلاح إلى تركيا والذي يمكن أن يستخدم في هذا الهجوم. القرار يسري على الفور".

وتابع البيان أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سينسقون مواقفهم في اجتماع يُعقد يوم الاثنين في لوكسمبورج.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا تعلن تجميد كل صادرات السلاح إلى تركيا بسبب عدوانها على سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا