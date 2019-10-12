شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تعلن تجميد كل صادرات السلاح إلى تركيا بسبب عدوانها على سوريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت فرنسا، اليوم، السبت، إنها علقت كل مبيعات السلاح إلى تركيا وحذرت أنقرة من أن هجومها على شمال سوريا يهدد الأمن الأوروبي.
وقال بيان مشترك من وزارتي الدفاع والخارجية الفرنسيتين "قررت فرنسا، التي تتوقع انتهاء هذا الهجوم، تعليق كل خطط تصدير السلاح إلى تركيا والذي يمكن أن يستخدم في هذا الهجوم. القرار يسري على الفور".
وتابع البيان أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سينسقون مواقفهم في اجتماع يُعقد يوم الاثنين في لوكسمبورج.
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