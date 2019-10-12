"الإدارية العليا" تقضي باستمرار فرض رسوم على واردات "حديد البيلت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قضت الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا، بقبول 48 طعنًا مقدمًا من هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير التجارة والصناعة وعدد من شركات الحديد والصلب، وألغت الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والقاضي بإلغاء قرار وزارة التجارة بفرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت "خام الحديد".

وحملت الطعون أرقام، 88688، 89002، 89003، 89004، 89005، 89006، 89007، 89008 لسنة 65 قضائية عليا، مختصمة شركة العلا لدرفلة الحديد والصلب وشركة الجيوشي للحديد والصلب وعدد من الشركات التي تضامنت مع الحكم الصادر.

وقالت الطعون، إن القرار الصادر من وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم على خامات البيلت، صدر لحماية الاقتصاد القومي وصناعة الحديد في مصر من غزو عناصر تريد الإضرار بالاقتصاد القومي، وجاء القرار من وزارة التجارة لحماية صناعتها الوطنية في صناعة الحديد.

وأكدت الطعون، أن كبرى شركات الحديد والصلب في مصر ترى أن قرار فرض رسوم على واردات البيلت فيه حماية لكبرى الشركات المنتجة للحديد في مصر، موضحة أن مصالح كبرى الشركات تأثرت بسبب العشوائية من بعض العناصر التي تريد الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، مشيرة إلى أنه فور صدور حكم القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير التجارة بفرض رسوم البيلت، قد تعرضت شركاتهم لأضرار جسيمة فور صدور الحكم وهبطت أسهمها.