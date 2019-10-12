رحلة مباحث الجيزة لكشف هوية قتيلة "رشاح الحوامدية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

وجه اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بنشر أوصاف ربة منزل عُثر عليها مقتولة داخل جوال ملقى برشاح في مركز الحوامدية جنوب المحافظة.

وشملت التوجيهات مراجعة بلاغات التغيب بأقسام الشرطة الواقعة بنطاق قطاع الجنوب، وسماع أقوال شهود العيان من المزارعين.

التحريات الأولية أشارت إلى أن القتيلة ليست من قاطني المنطقة، وأنها قُتلت في مكان آخر وجرى نقل الجوال الذي يحوي الجثة إلى مكان العثور عليه، وتحديدًا برشاح قرية أم خنان.

جثة المجني عليها عُثر عليها في حالة انتفاخ، ترتدي بنطالًا و"بلوزة"، وكشفت التحريات أن الوفاة تعود إلى أكثر من 48 ساعة، وأنها مجهولة الهوية.

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وأثبتت المعاينة إصابة المجني عليها بطعنات في أماكن متفرقة بالجسم، وجروح بالوجه ليعلق مصدر أمني مسؤول قائلا: "الوجه متشوه".

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة ومصلحة الطب الشرعي للوقوف على ملابسات الوفاة كاملة.

بدوره، شكل اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، فريق بحث بقيادة نائبه اللواء سامح الحميلي، والعميد علاء فتحي رئيس قطاع الجنوب، والعقيد أحمد نجم مفتش القطاع؛ لتحديد هوية الضحية وكشف غموض الجريمة وضبط الجاني.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله العميد عادل أبو سريع، مأمور قسم شرطة الحوامدية، إلى النيابة العامة لتباشر التحقيق.