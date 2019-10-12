ضبط 55 متهمًا في حملة أمنية بشارع مستشفى الصدر بالعمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملة مكبرة بشارع مستشفى الصدر بمنطقة العمرانية؛ لتحقيق الأمن والانضباط، ورفع كل الإشغالات والمعوقات التي تعوق حركة المواطنين. وشارك في الحملة قيادات وضباط مديرية أمن الجيزة، ومدير وضباط شرطة المرافق بالاشتراك مع الإدارات العامة للمباحث والمرور وقوات الأمن. وأسفرت الحملة خلال 24 ساعة، برئاسة اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، في مجال البحث الجنائي، عن ضبط 55 متهمًا تنوعت ما بين 2 مخدرات – 3 سلاح أبيض – 9 غرامات - 2 دراجة نارية – 31 جزئي – 5 مستأنف – 2 مسجل خطر –3 جناية. وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابات المختصة التحقيق.

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