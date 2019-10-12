استجابة لنقيب المحامين.. "الزند" يتنازل عن بلاغه ضد محام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مصطفى علي:
أعلن المحامي صالح الدرباشي، وكيل المستشار أحمد الزند، وزير العدل الأسبق، تنازله عن البلاغ المقدم من موكله ضد المحامي أحمد قناوي؛ استجابة لطلب سامح عاشور، نقيب المحامين.
وأوضح "الدرباشي"، في بيان اليوم السبت، أنه بناء على تكليف موكله المستشار أحمد الزند، تنازل عن البلاغ بنيابة غرب القاهرة الكلية.
وأضاف أن "الزند" أراد ألا يكون سببا فى إلحاق أذى بأي محام لم يصل اعتداؤه عليه بخدش الأعراض أو المساس بسمعته أو أولاده، وكذلك استجابة لطلب نقيب المحامين، وعدد من الزملاء.
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