في ثالث رسائلها.. حملة "جنة" توضح أهمية توفير الأمان في حياة الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

أكدت الرسالة الثالثة التي أطلقتها حملة "جنة" لمناهضة العنف ضد الأطفال، أن الاحتياج للشعور بالأمان يعد واحدًا من أهم الاحتياجات النفسية الأساسية للطفل.

وأوضح الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر عضو حملة "جنة" - في فيديو الرسالة اليوم السبت- أن تلبية احتياج الأطفال للأمان يتم من خلال تلبية حاجاتهم والتعبير عن مشاعر الحب والاحتواء من خلال احتضان الأطفال، مشيرا إلى الآثار السلبية التي يتعرض لها الأطفال في حالة عدم توفير الأمان لهم، ومنها خلق شخصية تتعامل مع الحياة من مبدأ الصراع، والسعي للغلبة دائما.

وخلال الفيديو، طرح الدكتور محمود الهواري الباحث الشرعي بالأزهر الشريف عضو حملة "جنة"، موقف النبي صلى الله عليه وسلم من أولاد جعفر بن أبي طالب الذي استشهد في غزوة "مؤتة" وقال مقولته المشهورة "أنا وليُّهم في الدنيا والآخرة"؛ مما يؤكد حرص النبي الكريم على تلبية حاجتهم للأمان بعد وفاة أبيهم.

يشار إلى أن المركز الإعلامي للأزهر الشريف أطلق حملة "جنة"، لمناهضة العنف ضد الأطفال والتوعية بحقوق الطفل النفسية، وتوضيح الأسس السليمة لبناء طفل سليم، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن الحملة مجموعة من الفيديوهات القصيرة، وعددا من الندوات.