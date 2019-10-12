أخبار مصر | بعد مؤشرات فوزه بمقعد نقيب الأطباء.. 5 معلومات عن حسين خيري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد مؤشرات فوزه بمقعد نقيب الأطباء.. 5 معلومات عن حسين خيري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مؤشرات شبه نهائية لعمليات الفرز في انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء، عن فوز الدكتور حسين خيرى بمقعد نقيب الأطباء، بفارق يصل إلي 2000 صوت عن أقرب منافسيه.

وكشفت المؤشرات النهائية حصول الدكتور حسين خيرى، على 5788 صوتا، مقابل 3767 صوتًا للدكتور أسامة عبد الحى، بينما حصل الدكتور جمال شعبان على 2241 صوتا.

ومن المقرر أن تعلن اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء، نتائج الانتخابات رسميا، خلال مؤتمر صحفى، يوم الإثنين المقبل.

ورصدت "الخليج 365" 5 معلومات عن الدكتور حسين خيري، في السطور القادمة:

1_ ولد حسين خيري الأستاذ بقسم جراحة الأوعية الدموية بالقصر العيني، عام 1959.

Advertisements

2_ تخرج من كلية الطب عام 1982 ثم بدأ مشواره كطبيب مقيم بمستشفيات جامعة القاهرة في 1987، وعُين معيدا للجراحة العامة وانتقل من مدرس مساعد لمدرس، لأستاذ مساعد، حتى أصبح أستاذ الجراحة العامة وجراح الأوعية الدموية بالقصر العينى فى عام 2000 وعميدا لكلية الطب فى 2011 حتى 2014.

3_ انتخب نقيبا للأطباء فى 2015 وفاز فى الانتخابات باكتساح.

4_ حصل على العديد من الشهادات العلمية أولها ماجستير الجراحة العامة من جامعة القاهرة 1986، ثم دكتوراه الجراحة العامة 1989 وحصل على زمالة كلية الجراحين الملكية من انجلترا فى العام نفسه، كما نال أيضا على شهادة تدريب المدربين TOT Training of tutors تحت إشراف الجمعية الملكية بإنجلترا وعمل بمستشفى ديرفورد بليموث بالمملكة المتحدة من 1991 حتى عام 1994.

5_ حصل خيري على العديد من الجوائز التكريمية منها درع المؤتمر العلمى السنوى للقصر العينى 1997، ودرع يوم الطبيب المثالى فى عام 2000، ودرع النقابة العامة لأطباء مصر فى عامى 2002 و2011.