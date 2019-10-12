أخبار مصر | في أول زيارة للصعيد.. رئيس قطاع المتاحف يتفقد "الآتوني" بالمنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في أول زيارة للصعيد.. رئيس قطاع المتاحف يتفقد "الآتوني" بالمنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف في وزارة الآثار، الأعمال الجارية بالمتحف الآتوني في محافظة المنيا، وذلك في أول زياراته لمتاحف صعيد مصر، ورافقه في زيارته مدير عام المتاحف الإقليمية، ومدير الإدارة العامة لأمن المتاحف.

والمتحف الآتوني جاءت فكرة إنشائه من خلال اتفاقية للتآخي بين محافظة المنيا ومدينة ألمانية عام 1979، ليحكي فترة الملك اخناتون، وفترة التوحيد لسرد قصة مدينة "أخت آتون" تل العمارنة لكونها جزء من محافظة المنيا، وعاصمة مصر في ذلك الوقت؛ ليصبح المتحف منارة ثقافية هامة في محافظات الصعيد.

وأعمال مشروع تنفيذ المتحف الآتوني بدأت عام 2003، بمساحة إجمالية تبلغ 25 فدان بطول 600م على كورنيش النيل، حيث تم طرح المشروع على ثلاث مراحل.

واستمع عثمان لحجم ما تم تنفيذة من أعمال في المتحف وأشاد بالمجهودات التي تمت في سبيل الانتهاء منه، ووجه بتذليل كافة العقبات من أجل سرعة الانتهاء من الأعمال الداخلية بالمتحف.

كما استمع عثمان لشرح مفصل من السيد الدكتور مدير عام المتحف عن سيناريو العرض المتحفي المقترح وأقسام وإدارات المتحف والخطة المستقبلية المقترحة من إدارة المتحف لبناء فريق عمل متميز وضم كوادر متميزة للعمل به من القطاعات المختلفة.

وأشاد بما قام به المتحف من أنشطة وفاعليات خلال الفترة السابقة وأوصى باستكمال تلك الفاعليات من أجل التواصل مع كافة مؤسسات المجتمع المحيط وبناء شراكة حقيقية معها.

وأشار للمجهودات المبذولة من لجان اختيار القطع الأثرية لتعزيز سيناريو العرض المتحفي للمتحف الآتوني.

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ومن ناحيته قام المهندس ممثل المكتب الاستشاري للمشروع بشرح مفصل عن النواحي الانشائية للمتحف والموقف الانشائي الحالي له وذلك بحضور مهندسي الشركة المنفذة للمشروع.

والمرحلة الأولى تم الانتهاء منها في 2007، والتي شملت أعمال الهيكل الخرساني لمبنى المتحف الرئيسي، وكذا الأعمال الاعتيادية وتشطيبات للمباني الملحقة وتتمثل في مدرسة الترميم، ومبنى الماكينات، والكافتريا، ومبنى محلات بيع الهدايا، والكوبري، إلى جانب البوابات.

والمرحلة الثانية من المشروع شملت واجهات مبنى المتحف الرئيسي، وأعمال التكييف المركزي، وأعمال المصاعد، وأعمال شبكة الري بالموقع العام، ومبنى مركز الشرطة السياحي، وأشار إلى أن هناك بعض المعوقات التي تعوق تنفيذ المرحلة الثانية، واستعرض أهمها أمام رئيس الوزراء.

وهذه المرحلة ممتدة في أعمال المرحلة الثالثة من مشروع المتحف التي تشمل أعمال التشطيبات الداخلية لمبنى المتحف الرئيسي، واستكمال الأعمال المدنية بالموقع العام، إلى جانب جميع أعمال الكهرباء، واستكمال أعمال التكييف والحريق والري.

والعمل توقف بمشروع المتحف مع قيام ثورة 25 يناير، لعدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة لإتمامه، ثم بدأت أعمال الإنشاء مرة أخرى في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لإتمام المرحلة الثالثة.

وكان الدكتور خالد العناني وزير الآثار، أكد في تصريحات سابقة له، أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لإنهاء أعمال التطوير، لافتًا إلى التعاون مع الجانب الألماني، حيث وافق البوندتساج الألماني على منح مصر 2 مليون يورو، لاستكمال أعمال التطوير، كما وعد الجانب الألماني بمنح مصر 8 ملايين يورو أخرى لهذا الغرض، وفي هذه الحالة فإن 10 ملايين يورو قد تمكن الوزارة من انهاء كافة أعمال التطوير للمتحف.