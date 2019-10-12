أخبار مصر | بمشاركة 44 دولة.. انعقاد المنتدى الدولي الاستخباري لمكافحة الإرهاب بالقاهرة (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمشاركة 44 دولة.. انعقاد المنتدى الدولي الاستخباري لمكافحة الإرهاب بالقاهرة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم جهاز المخابرات العامة المصرية، المنتدى الدولي الاستخباري الأول لمكافحة الإرهاب يومى 8 و9 أكتوبر الجاري.

جاء ذلك بحضور وفود رفيعة المستوى تمثل أجهزة الأمن والاستخبارات فى 44 دولة من مختلف دول العالم، حيث ركزت المناقشات والأوراق العديدة التى تم طرحها خلال جلسات المنتدى على قضية تعزيز التعاون الأمني فى مجال مكافحة الإرهاب وما تشهده أنشطة التنظيمات الإرهابية من تطورات نوعية، وبحث سبل المواجهة الفكرية لتلك التنظيمات، خاصة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بجانب رصد قنوات تمويل أنشطة هذه الجماعات.

وصدرت عن المنتدى عدة توصيات دعت لرفع مستوى التنسيق الدولي حول الأنشطة الإرهابية مع تجنب ربطها بأى عقيدة دينية، باعتبار أن الإرهاب لا دين له.