شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين الإسكندرية» تشن 6 حملات مفاجئة على المحال والأسواق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعدالله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، تسيير حملات ميدانية مفاجئة على المحال التجارية والأسواق لتشديد الرقابة وضبط الحركة في الأسواق، أسفرت عن ضبط مخالفات بالجملة، تحرر عنها محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة حيال أصحابها.

أضاف «سعدالله»، في تصريحات صحفية، السبت، أنه تم تسيير 6 حملات متزامنة على عدد من الإدارات التموينية لضبط المنظومة، حيث قامت إدارة تموين وسط برئاسة طه زيتون، مدير الإدارة، بحملة في نطاق الإدارة، أسفرت عن تحرير محضر ضبط ماكينة صرف خبز لأحد المخابز تعمل خارج المخبز و6 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن ومحضر عدم وجود لوحة إعلان مواعيد العمل والبيانات لأحد المخابز و10 محاضر عدم إخطار عن حركة السلع الغذائية بالثلاجات.

وفي إدارة تموين العجمي، برئاسة محمد الطباخ، مدير الإدارة، أسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن و3 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وتوقف لمخبز بلدي عن العمل دون إذن مسبق من التموين، و8 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و7 محاضر عدم إعلان عن الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق، و3 محاضر لإدارة أنشطة تجارية دون ترخيص من الجهات المختصة.

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وفي إدارة تموين برج العرب، وبرئاسة سمير عبدالنبي، مدير الإدارة، تمكنت الحملة من ضبط مصنع أدوات كهربائية بمنطقة برج العرب دون ترخيص وتحريز كميات من خامات 300 لفة أسلاك منتج نهائي، طول اللفة 50 مترًا مجهولة المصدر، و100 جوال بلاستيك مجروش مجهول المصدر.

وحررت الإدارة العديد من محاضر المخابز والأسواق شملت تحرير 20 محضر عدم حمل شهادات صحية، و15 محضر عدم الإعلان على الأسعار بالأسواق.

وفى إدارة تموين المنتزه، وبرئاسة مرتضى أحمد، مدير الإدارة، أسفرت الحملة عن ضبط ماكينة صرف خبز لأحد المخابز خارج المخبز وتحرير 9 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن و7 محاضر عدم وجود سجل التفتيش لمخابز بلدية و3 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد و11 محضر عدم حمل شهادة صحية و5 محاضر إدارة مخابز أفرنجى دون ترخيص.

وفى إدارة تموين غرب والجمرك، وبرئاسة خالد عبدالفتاح، مدير الإدارة، أسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر استيلاء على المال العام وتحرير محضري عدم الإعلان عن أسعار المواد البترولية لمحطتي وقود.

وفى سياق متصل، قامت إدارة التجارة الداخلية برئاسة محمد فتح الله، مدير عام التجارة الداخلية، بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك، بحملات مكبرة أسفرت عن تحرير محضر حيازة 150 كاوتش سيارات ملاكى مجهولة المصدر ومعاد تجديده وبيعه على أنه استعمال خارج في واقعة غش تجارى للمستهلك ومحضر حيازة وبيع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر وتحريز 12 دستة رموش صناعية و50 عبوة مرطب بشرة و30 عبوة خلطة للبشرة و13 علبة بودرة وجه و2000 علبة طلاء أظافر ماركات مختلفة وتحرير محضر حيازة وبيع عدسات لاصقة مجهولة المصدر، وتم تحريز 12 علبة عدسات و12 عبوة محلول عدسات و12 طقم عدسات و60 «دستة» رموش صناعية.