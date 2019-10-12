شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المعلمين العرب يدعو إلى معادلة الشهادات العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب خلف الزناتى، نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، بالعمل على تيسير إجراءات التعليم ومعادلة الشهادات العامة للطلاب في كل الدول العربية.

أضاف «الزناتى»، خلال اجتماعات الهيئة التشاورية لاتحاد المعلمين العرب المنعقدة في القاهرة، السبت: «حان الوقت ليعبر طلابنا الحدود في الوطن العربى بشهادات معترف بها، وتبنى اتحاد المعلمين العرب ملف استكمال الطلاب العرب لشهاداتهم في دول عربية أخرى، وندعو وزراء التعليم العرب للاهتمام بهذا الملف».

تابع: «يجب أن نعمل كمنظمات عربية للتصدى للأمية التي تعتبر تربة خصبة للأفكار المتطرفة، ويجب أن ننتبه إلى أن منظمة اليونسكو حذرت من ارتفاع نسبة الأمية بين الأطفال في الوطن العربى».